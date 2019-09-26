26 сентября 2019 | Время чтения 6 мин

Мария Дубовская, , 21:00 — REGNUM Этот вопрос, в первую очередь, обращен к сотрудникам МВД, МИД, законодателям, принимающих, на первый взгляд, неплохие законы, но при более глубоком изучении, вызывающие больше вопросов, чем дающие ответы. Напомню, еще в конце октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019−2025 годы. Эта концепция направлена на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа и на создание четких правил въезда и получение права на проживание, работу и приобретение российского гражданства. Тем не менее, как оказалось на практике, процесс переселения не только не облегчили, но еще и усложнили! Нет, конечно не во всем и, как понимаю, не для всех. Возможно для жителей Украины этот процесс и стал и легче, но это не касается жителей Прибалтики и возвращенцев из стран дальнего зарубежья. Да-да, мы тоже есть, те, кто хочет вернуться или переехать жить в Россию, и мы тоже соотечественники, а не трудовые мигранты.

Погода в России Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Наша семья уже 4 года в России, прошли все необходимые инстанции, преодолели препятствия и теперь помогаем с такими же, как и мы, переселенцами другим пройти этот процесс проще и легче. Потому я отслеживаю изменения в законодательстве, пишу письма тем или иным людям, занимающимся вопросами миграции соотечественников, в которых отражены не частные случаи, а систематические проблемы, с которыми сталкиваются переселяющиеся люди в разные регионы России.

Начну с того, что Программа переселения соотечественников на сегодняшний день — это не программа помощи, а программа, отталкивающая желающих переехать в Россию людей. Если раньше, еще год назад, срок получения РВП составлял 60 дней, то теперь появилась информация — 6 месяцев. Причем с 01.11.2019 будет составлять 4 месяца — это, типа, внесли изменения в сторону меньшего срока присуждения статуса «Разрешение на временное проживание» для тех, кто переезжает из визовых стран. И еще как интересно получается — в программе от 2014 года (она у меня сохранена) указан срок в 60 дней, а теперь сделали милость — продлили его до 120! И это при том, что визу выдают всего на 90 дней, за которые переселенцы должны успеть собрать все справки, подать документы на РВП, а потом еще за свой счет продлевать визу на три месяца. Стоимость визы на месяц — 1000 рублей. При этом люди, в течение всего этого периода не могут получить СНИЛС, медицинскую страховку и в случае чего вынуждены будут получать медицинские услуги как иностранные граждане по соответствующим ценам, а по словам некоторых чиновников дети в это время не имеют право получать образование; переселенцев не возьмут на работу; этот период времени они не выездные, а значит не могут перевезти свои вещи или вынуждены будут делать визы за свой счет. Кстати нужно отметить, что для переселенцев из безбизовых стран этот срок так и остался 60 дней. Это что за дискриминация?

До этого года таких проблем не было, потому у меня все эти новшества вызывают как минимум недоумение и вопросы чем же все-таки занимаются законодатели, рапортующие президенту о том, что все делается для облегчения переселения соотечественников в РФ?

Что так и не изменилось в сторону улучшения, так это регистрация вновь прибывших на территорию России. Этот тот вопрос, который, в первую, очередь волнует желающих переехать в РФ. Ну почему не перенять опыт других стран, почему законодатели не продумали схему законной регистрации? Почему те, кто помогает соотечественникам рискуют попасть под ответственность? Даже приобретение жилья не является решением проблемы, не говоря о том, что вновь переселившийся человек не может это сделать по ряду объективных причин, начиная с того, что у многих просто нет средств на покупку своей недвижимости. А без регистрации, насколько все понимают, можно разворачиваться и уезжать.

Следующее, на что или кого хочу вновь обратить внимание — это сотрудники МВД в странах исхода, а также сотрудники МИДа в таких странах как Великобритания, Канада, Австралия и ряд других. Что те, что другие страдают тем, что поверхностно доносят информацию до желающих переселиться на территорию России, а зачастую и вводят в заблуждение, тем самым усложняя для людей этот и без того непростой процесс. Сотрудники МИДа пошли еще дальше — теряют документы, неверно информируют, а еще задают вопрос: «А зачем вам это надо, переезжать в Россию?». Если бы это был единичный случай, то я бы даже не заикалась об этом, но это тенденция для консульств, находящихся в разных странах. Хочу спросить — а являетесь ли вы патриотами своей страны или вы только и ждете момента, как бы слинять? Ну если вы иных взглядов, то зачем же мешать людям, наевшимся всей той жизни, и за 15−20−40 лет способных оценить и понять, что им реально нужно и где они хотят жить. Г-н Лавров, убедительная просьба: проведите инструктаж со своими сотрудниками, дабы они оказывали помощь желающим вернуться на Родину, а не вставляли палки в колёса.

Я уже когда-то писала — мы соотечественники, а не трудовые мигранты, так почему людям отказывают в переселении в регион, который они выбрали для проживания? Процент отказов варьируется в пределах 40−45% и основными критериями для одобрения является востребованная профессия, а это врач и учитель. Отказы получают программисты, что вызывает у меня искреннее удивление. Чтобы вы поняли, как решается вопрос (из услышанного):

» — В принципе мы могли им дать добро на переселение.

— По сути да, могли…»

Так по какому же принципу вы отказываете семьям с детьми, когда у вас в регионе смертность выше рождаемости? Да не едут к нам за социальными пособиями, они просто смешны по сравнению с возможностями, которые есть в Англии, Германии, Дании и других европейских странах. Что же заставляет вас отказываться от тех, кто желает переселиться к нам? Что вы защищаете? Рабочие места? А может подумать шире и предположить, что эти люди сами создадут те самые рабочие места для себя и других?

И в завершении коснусь вопроса о конторах, которые обеспечивают более лёгкий процесс получения РВП, ВНЖ, гражданства за определенное вознаграждение. Они даже не прячутся, а открыто работают прямо в зданиях МВД, где оказывают услуги, с виду совершенно законные, но при первом же разговоре понимаешь, что у них контракт с сотрудниками службы МВД. Эти компании есть во всех городах, и при желании, всех их можно вычистить очень быстро. Даже электронная система не помогает — эти ребята просто выбирают талончики, тем самым вынуждая людей обращаться к ним. А инспекторы цепляются к самым незначительным ошибкам/опечаткам или придумывают причины, пользуясь юридической неграмотностью переселенцев и вместо того, чтобы подсказать человеку где и что нужно поправить, заставляют его по 3−4 раза приносить переписанные заявления, тем самым подталкивая как раз к этим посредникам. Схема отработана четко. Решение этого вопроса не такое и сложное, было бы желание.

Это не все проблемы, с которыми сталкиваются соотечественники, но и решение этих было бы серьезным шагом в сторону увеличения потока переселенцев-возвращенцев в Российскую Федерацию из стран Прибалтики и дальнего зарубежья.