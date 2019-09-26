Рига, , 20:52 — REGNUM

6 июля 2017 года суд Парижа в первой инстанции вынес вердикт и признал Rietumu banka виновным в легализации денег преступным путём при отягчающих обстоятельствах. Был наложен штраф в размере 80 млн евро на сам банк, а также обязанность заплатить во французскую казну 10 млн евро солидарно. Кроме банка виновными были признаны его бывший президент Александр Панков (приговор — 4 года условно), руководитель представительства Rietumu во Франции Сергей Щука (один год условно), а также связанный с банком руководитель компании «France Offshore» Надав Бенсусан (Nadav Bensusān) — пять лет тюремного заключения из которых два года — условно. Общие судебные издержки составили 100 000 евро. Об этом пишет Dienas Business .

Банк вину не признал и подал апелляцию. Сейчас, в ходе апелляционного слушания банком было подано ещё одно ходатайство о раздельном рассмотрение дел бывшего президента Александра Панкова и самого Rietumu banka. В этой связи суд принял решение перенести рассмотрение дела на весну 2020 года. По требованию регулятора, FKTK — Комиссии по делам финансовых рынков и капитала, на случай проигрыша дела в банком были сделаны соответствующие накопления.