Москва, , 20:49 — REGNUM Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтвердила бесперспективность темы возвращения Крыма под контроль Киева.

«Зеленскому пора уходить с темы Крыма. Это ещё раз подтвердила его встреча с Трампом. Зеленский здесь ничего не добьётся», — написал сенатор 26 сентября в своём микроблоге в Twitter.

Более того, отметил Пушков, каждое упоминание Крыма Зеленским выглядит как «признание неспособности Украины его вернуть». «Никогда Крым не был украинским и не будет. Ясно как день», — заключил он.

Напомним, ранее сегодня Зеленский сообщил журналистам, что Трамп в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН пообещал ему помощь со стороны США в деле возвращения Крыма.

«Мне кажется, я это услышал, он, да, согласен, что это наша родная земля, и мы будем её возвращать. Он говорит, да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать», — рассказал Зеленский.

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