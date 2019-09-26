Москва, , 20:40 — REGNUM Нежелание украинской власти продавать землю российским гражданам и юридическим лицам является ошибкой. Об этом заявил писатель Захар Прилепин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Захар Прилепин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Во время ток-шоу речь зашла о снятии запрета на продажу украинских сельскохозяйственных земель, который может быть принят уже в скором времени. Писатель посчитал невыгодным для Украины тот факт, что землю предлагают разрешить продавать всем желающим, кроме представителей России.

«Это очень глупо по одной простой причине. С Украины в огромных количествах вывозят и лес, и почву. А русские, если покупают, они там жить собираются. Мы там будем жить и беречь эту землю. В Донбассе мы давно купили себе участки, я и Иван Охлобыстин, мы ими владеем и растим там свой сад», — сказал Прилепин.

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