Тартус, Сирия, , 19:45 — REGNUM Открытие судоремонтного комплекса на базе ВМФ России в сирийском порту Тартус расширяет её технические возможности и укрепляет позиции российского флота в Средиземном море, сообщает 26 сентября Интерфакс-АВН со ссылкой на заместителя командира оперативного командования ВМФ в дальней морской зоне Евгения Гущина.

Пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) флота России в сирийском порту Тартус Mil.ru

По информации агентства, с 15 октября в Тартусе начнёт функционировать судоремонтная мастерская, предназначенная для выполнения «гарантийных ремонтов, технического обслуживания, регламентных работ кораблей и судов», заходящих в порт Тартус.

Новая мастерская площадью 2,1 тыс квадратных метров по своим техническим возможностям в 10 раз превосходит производительность плавучей мастерской, до сих пор обслуживавшей российские корабли в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, по российско-сирийскому соглашению о пункте материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, там могут базироваться до 11 кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.

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