Москва, , 19:26 — REGNUM Москва считает абсолютно неприемлемыми новые санкции Вашингтона в связи с поставками топлива для российских Вооружённых сил в Сирию. Об этом 26 сентября заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Видимо, это продолжение старой американской политики, основанной на односторонних санкциях, которые мы считаем абсолютно неприемлемыми», — сказал он журналистам.

Напомним, ранее сегодня министерство финансов США сообщило о введении санкций в отношении трёх российских граждан, двух компаний и пяти судов, вовлечённых, по мнению американской стороны, в «схему доставки авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии».

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