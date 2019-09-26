Москва, 26 сентября 2019, 19:03 — REGNUM Бывший волонтер штаба Алексея Навального Александр Туровский снова выступил с критикой работы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Как сообщало ИА REGNUM, Александр Туровский в прошлые годы на добровольной основе работал в московском штабе Алексея Навального, а летом этого года выступил с громкими обвинениями в адрес своего бывшего шефа.
Ранее Александра Туровского задержали и оштрафовали за сопротивление полиции, а Навальный, вопреки своим обещаниям, не оказал ни ему, ни другим задержанным никакой поддержки.
Александр Туровский вслед за Сергеем Удальцовым и рядом других бывших союзников Алексея Навального намекал, что тот намеренно создает провокационные ситуации.
Не сочувствующие Алексею Навальному оппозиционеры обвиняют его в использовании «украинской модели»: популизм в соцсетях, ставка на молодежь, кулуарные договоренности с отдельными «башнями Кремля», создание — во имя шумового эффекта — провокационных ситуаций безотносительно их политического смысла и числа задержанных.
Как ранее отмечало ИА REGNUM, цель организации Алексеем Навальным митингов состоит в том, чтобы, «максимально раскачав медиа-поле с помощью аффилированных «селебретиз», создать в узком сегменте оппозиционно настроенных жителей столицы локальный всплеск паранойи. На этой волне можно повысить численность митинга и потом бросить обманутых простачков на Росгвардию — самим попутно отстранившись, дабы не загреметь в ИВС».
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