Астрахань, , 18:45 — REGNUM В Астрахани вынесен приговор главе Астраханского сельсовета, которого признали виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Глава муниципального образования с 1 октября 2014 года по 30 ноября 2015 года подписал акты о приёме строительству жилых домов в посёлке Буруны. При этом он зная, что работы по в полном объёме не были выполнены. Федеральному бюджету, бюджетам Астраханской области и Астраханского сельсовета был нанесён материальный ущерб, который оценили в более чем 1,1 млн рублей. Именно таков был объём работ, который не выполнил подрядчик.

Приговором суда бывшего главу муниципального образования приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

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