Вашингтон, , 18:43 — REGNUM Минфин США объявил о включении в санкционные списки троих менеджеров российской компании «Совфрахт» и несколько судов, плавающих под российским флагом, сообщает 26 сентября пресс-служба ведомства.

Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии Минобороны России

По информации ведомства, Илья Логинов, Иван Окороков и Карен Степанян осуществляли поставки авиационного топлива российским военным, действующим в Сирии.

Кроме этих людей, Минфин США ввёл санкции против судов компании «Транспетрочарт» OT-2077, «Язь», «Сиг», «Судак» и «Пассат», задействованных в снабжении российских военных.

По мнению Вашингтона, все они участвовали в «поставках авиатоплива для российских войск в Сирии», тем самым оказывая поддержку «режиму Асада».

Кроме того, в сообщении минфина указано, что в «раскрытии этой схемы» участвовали специалисты Федерального бюро расследований.

Напомним, российские военные находятся на территории Сирии по официальному приглашению законного правительства этой страны.

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