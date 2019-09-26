Нью-Йорк, США, , 18:15 — REGNUM Встреча министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани состоялась 26 сентября на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщается на странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

Дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси разорваны со времён вооружённой агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года, после которой Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Как сообщается, встреча министров была организованна при содействии Швейцарии, которая представляет интересы России в Грузии и Грузии в России в отсутствие дипломатических отношений между двумя странами.

По информации МИД, в ходе беседы Лавров и Залкалиани обсудили «актуальные вопросы двусторонней повестки дня», а также обменялись «мнениями по проблематике региональной безопасности».

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