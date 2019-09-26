Киев, , 17:58 — REGNUM «Белоруссия не заинтересована в установлении мира в Донбассе, поскольку больше всех зарабатывает на этой войне». Об этом 26 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Александр Солонтай, комментируя предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко ввести белорусских миротворцев в Донбасс.

«Если это не часть путинской машины, то, в крайнем случае, Лукашенко — тот, кто больше всех зарабатывает на всей этой войне. Потому что транзит теперь через него, авиасообщение через него, товары через него, переупаковка товаров тоже через него и так далее. Ежедневно он зарабатывает огромные суммы денег на нашей войне. Тогда он точно не заинтересован в том, чтобы она прекратилась… Он не заинтересован в том, чтобы война остановилась, потому что он ежедневно на этом пополняет белорусский бюджет. Это наибольшее для него пополнение резервов в валюте за последние годы. На этом он и удержал свою экономику тем ростом, который был», — считает Солонтай.

По его словам, если Лукашенко «часть кремлевской машины, то он заинтересован в том, чтобы война прекратилась на путинских условиях — чтобы Украина капитулировала». Эксперт считает, что Киеву важно ввести в Донбасс миротворцев из нейтральных стран, который имеют большой опыт участия в миротворческих операциях ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Минске на встрече с украинскими журналистами Александр Лукашенко заявил о готовности направить белорусских миротворцев для установления контроля за украинско-российской границей в Донбассе. По его словам, белорусские пограничник и войска будут «вести себя на границе так, как договорятся две страны — Украина и Россия».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил против ввода миротворцев в Донбасс, чтобы защитить регион от «приднестровского или абхазского сценариев».