Тбилиси, , 17:58 — REGNUM 26 сентября в Генеральной прокуратуре опросили по делу о помиловании заместителя главы администрации президента Анги Хуцишвили. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Выходя из здания ведомства, Хуцишвили отказался давать журналистам комментарии по поводу расследования.

Напомним, связи с данным делом 25 сентября в прокуратуре был опрошен парламентский секретарь президента Дмитрий Габуния.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Грузии Саломе Зурабишвили 28 августа по случаю религиозного праздника Мариамоба (Успение Пресвятой Богородицы) помиловала 34 осужденных, трое из которых отбывали наказание за убийства, двое — за торговлю наркотиками, а один был в розыске. 19 сентября члены партии «Европейская Грузия» подали заявление в генеральную прокуратуру с просьбой расследовать коррупционную составляющую в помилованиях президента. 20 сентября Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по факту возможного злоупотребления властью в процессе помилования осужденных.

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