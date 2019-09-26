Москва, 26 сентября 2019, 17:53 — REGNUM Противники президента США Дональда Трампа будут придираться к любому пустяковому поводу ради того, чтобы раздувать истерию, считает главный научный сотрудник Московского гуманитарного университета Александр Севастьянов. Об этом он заявил 26 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о расшифровке переговоров президента Украины Владимира Зеленского и Трампа.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля. Противники Трампа пытаются использовать этот разговор как повод для организации импичмента главы Белого дома.
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