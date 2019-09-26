Москва, , 17:53 — REGNUM Противники президента США Дональда Трампа будут придираться к любому пустяковому поводу ради того, чтобы раздувать истерию, считает главный научный сотрудник Московского гуманитарного университета Александр Севастьянов. Об этом он заявил 26 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о расшифровке переговоров президента Украины Владимира Зеленского и Трампа.

«Я не думаю, что это провокация самого Трампа. Это воздушный пузырь! Потому что всё на пустом месте. Ясно, что никакого давления Трампа на Зеленского не было, — сказал Севастьянов. — В Америке есть достаточное количество людей и сил, которые заинтересованы в том, чтобы постоянно держать Трампа под прицелом и держать над ним «дамоклов меч» на тоненьком волоске. И они раздувают из мухи слона. В этом заинтересованы клан Клинтонов, Демократическая партия и тот капитал, который стоит за ними. Они будут придираться и к этому, и к последующему пустяковому поводу и раздувать истерию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля. Противники Трампа пытаются использовать этот разговор как повод для организации импичмента главы Белого дома.

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