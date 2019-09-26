Минск, , 17:49 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на публикацию Белым домом стенограммы переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Могу удивить вас: я не записываю переговоры с Путиным или Зеленским. У нас нет этой практики», — приводит слова белорусского лидера госинформагентство БелТА.

Лукашенко добавил, что ему неоднократно предлагали записывать разговоры, однако он отвечал: «Нет, это наши разговоры, не надо, чтобы они были где-то записаны».

Глава республики не исключил, что в дальнейшем может прийти к тому, чтобы записывать телефонные беседы, но пока, по его утверждению, такой практики нет. В частности, по словам Лукашенко, его общение с Зеленским носит свободный характер.

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Как передавало ИА REGNUM, накануне Белый дом опубликовал полную распечатку телефонных переговоров лидеров США и Украины, состоявшихся 25 июля. Поводом для этого послужило появление в СМИ некоторых подробностей о содержании беседы, вызвавших скандал.

Владимир Зеленский заявил, что не ожидал публикации американской стороной полной стенограммы разговора и рассчитывал, что Вашингтон опубликует только «свою часть».

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