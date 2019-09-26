Вильнюс, 26 сентября 2019, 17:41 — REGNUM Посольство РФ в Литве отреагировало на речь президента Литвы Гитанаса Науседы на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В комментарии, опубликованном на сайте диппредставительства России, выражается сожаление в связи с «набором набивших оскомину штампов применительно к нашей стране».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Науседа свою речь на сессии Генеральной Ассамблеи ООН посвятил России и «угрозам», исходящим от РФ, обвинив Москву не только в «нападении» на Украину, но и Грузию и «агрессии» по отношению к другим странам.
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