Лондон, , 17:41 — REGNUM Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу заявил, что законодатели не могут назначить досрочные общенациональные выборы до выхода Великобритании из Евросоюза, 26 сентября передает агентство Reuters.

По словам Беркоу, исходя из требований законодательства назначить национальные выборы возможно не ранее 5 ноября.

Назначить предварительные выборы и «свергнуть» правительство до даты Brexit 31 октября днём ранее предложил парламенту премьер-министр Борис Джонсон.

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