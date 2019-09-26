Киев, , 17:40 — REGNUM Советник США по вопросам военно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер вручил министру обороны Украины документы, разрешающие украинским предприятиям ремонтировать вертолеты типа «Ми» для иностранных заказчиков, сообщил 26 сентября глава военного ведомства Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook.

«Получил от господина Дональда Винтера сертификаты Соединенных Штатов, которые позволят предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса ремонтировать вертолеты типа «Ми» для иностранных заказчиков», — написал Загороднюк.

Кроме того, Загороднюк сообщил, что обсуждал с американским представителем пути реформирования системы военных контрактов на Украине для достижения «прозрачности» этого процесса.

Также министр обороны Украины сообщил, что разговор касался темы реализации пилотного проекта закупки вооружений по программе правительства США «Международные военные продажи».

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