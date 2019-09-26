Москва, , 17:29 — REGNUM Общероссийский конгресс муниципальных образований направил в правительство РФ доклад о состоянии дел в местном самоуправлении и предложения по регулированию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября сообщил президент конгресса, первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев.

«Всего доклад содержит восемь тематических разделов: от плотного вовлечения в нацпроекты до усиления общественного контроля для экономии и более эффективных расходов бюджета. Доклад направлен в правительство, скоро будет опубликован. Мы ожидаем, что мнение муниципального сообщества будет услышано и учтено при выработке государственной политики на ближайшие годы», — сказал Кидяев.

В Госдуме состоялось совместное заседание Палаты муниципальных районов и Ассоциации малых городов России. Встреча ведущих экспертов муниципальной тематики и руководителей местных администраций была посвящена проблемам территориального устройства, поддержки социально и экономически значимого бизнеса в малых городах, а также изменениям в региональном законодательстве, необходимым для успешного развития небольших населенных пунктов и районов.

Самой больной муниципальной темой остается недостаток средств местных бюджетов, отметил Кидяев в ходе заседания.

«Если оценивать общий объем доходов местных бюджетов, то он за прошлый год вырос более чем на 10%. Это хороший знак. Однако денег во многих муниципалитетах по-прежнему не хватает. На разных территориях разный дефицит, потому что есть федеральные дотации, есть регионы, которые поддерживают свои муниципалитеты и закрепляют дополнительные нормативы отчислений от налогов. Конгресс изучил ситуацию по всей стране, в итоге в наш доклад включен большой список практических предложений», — рассказал депутат.

По его мнению, одной из главных причин такой ситуации является несовершенство системы муниципальных полномочий. Система местных полномочий десятилетиями обрастала огромным числом нормативных актов. В одних нормативных актах полномочия дублируются, в других формулировки «принять участие», «оказать содействие» дают почву для разночтений. Есть полномочия, вовсе не соответствующие природе местного самоуправления, например, в сфере защиты от терроризма и борьбы с чрезвычайными ситуациями.

«Конгресс работает над проблемой совместно с Минэкономразвития. В аналитическую записку для правительства вошли предложения по регулированию в разных сферах. Они касаются управления начислением НДФЛ и других налогов, важных для местных бюджетов, а также перечня полномочий, от которых можно избавить мэрии и сельсоветы», — подчеркнул Кидяев.