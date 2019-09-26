Ереван, , 17:23 — REGNUM В ближайшее время правительством России будет принято решение о безвозмездном выделении Армении около 20 миллионов долларов на реализацию гуманитарных программ. Об этом говорится в заявлении посольства России в Армении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.

В заявлении, в частности, отмечено: «До 18 миллионов долларов будет выделено через Фонд Всемирной продовольственной программы ООН для создания системы стабильного школьного питания. В рамках данной инициативы с 2016 по 2019 гг. было выделено более 20 миллионов долларов.

Еще порядка 2,8 миллионов долларов будет направлено Программе развития ООН на проект по содействию инклюзивному экономическому развитию в приграничных районах — Гегаркуникской и Вайоцдзорской областях.

Россия также финансирует ряд других программ ООН».