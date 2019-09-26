Донецк, , 17:06 — REGNUM Порядок и законность на своей территории Донецкая Народная Республика способна обеспечить без привлечения миротворческих сил из Белоруссии, заявил 26 сентября глава ДНР Денис Пушилин.

Таким образом глава ДНР отреагировал на сообщение президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности ввести белорусских миротворцев в Донбасс и взять под их контроль границы республик Донбасса с Россией.

Пушилин подчеркнул, что благодарен Александру Лукашенко за это предложение, но принято оно быть не может.

«Донецкая Народная Республика не нуждается в миротворческих силах из Беларуси для обеспечения порядка на своей территории и на своих границах. С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республик», — сказал Пушилин журналистам.

При этом он отметил, что белорусская сторона уже вносит ценный вклад в мирный процесс, так как Минск является местом переговоров Контактной группы по Донбассу.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести белорусских миротворцев в Донбасс и взять под контроль часть границы с Россией, если на это согласятся обе стороны.

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