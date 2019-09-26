Киев, , 17:00 — REGNUM Экс-вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, действующий депутат от фракции «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе должна отчитаться о растрате бывшими украинским властями 15 млрд евро финансовой помощи от Европейского союза. Об этом 26 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявила депутат от фракции «Слуга народа», представитель правительства в парламенте Ирина Верещук.

«Очень хорошо, что сейчас подняли вопрос выделения помощи Европейским союзом. Теперь важно понять, куда пошли эти деньги, провести аудит эффективности. Есть ответственные министры, некоторые из них остались в политике, например, Климпуш-Цинцадзе. Она, наверное, сможет отчитаться, куда пошли миллиарды плательщиков налогов Европы. Таким образом, мы исчерпаем этот скандал», — отметила Верещук.

При этом она считает, что президент Украины Владимир Зеленский не сказал ничего шокирующего во время июльского телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Верещук напомнила, что ЕС не прекращал строительство «Северного потока-2» и вернул Россию в ПАСЕ.

«Президент Зеленский не сказал ничего такого, что было бы шокирующим или новостью. Если он вспомнил «Северный поток-2», а разве он не строится? На 25 июля, когда состоялся этот разговор, полным ходом шло строительство, и никто не думал прекращать это делать, а значит, он имел на это право», — сказала Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Германии проинформировало, что с 2014 года предоставило Украине почти 1,4 миллиарда евро (в виде кредитов, которые подлежат возврату, так и безвозвратной помощи). При этом 24 сентября внешнеполитическая служба ЕС проинформировала, что с 2014 года Евросоюз и европейские финансовые институты направили более 15 миллиардов евро в виде грантов и займов для поддержки реформ на Украине.