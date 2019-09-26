Рига, , 16:58 — REGNUM Парламент Латвии сегодня, 26 сентября, после длительных дебатов принял во втором чтении закон, который позволяет семьям неграждан присваивать детям латвийское гражданство после их рождения, сообщает портал латвийского общественного вещателя LSM. Поправки касаются детей, которые будут рождены после 1 января 2020 года.

За законопроект высказалось большинство депутатов, против были депутаты правящего Нацобъединения и Новой консервативной партии — 58 голосов «за» против 27 не поддержавших законопроект.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, этот закон, подготовленный ещё президентом Раймондом Вейонисом, уже отклонял Сейм XXII состава, однако он был в итоге принят на обсуждение парламентов XXIII состава.

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