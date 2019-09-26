Таллин, , 16:57 — REGNUM Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посвятила свою речь на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке теме изменения климата, призвав мировых лидеров разделить коллективную ответственность за экологическое ухудшение на планете, сообщает сегодня, 26 сентября, портал эстонского общественного вещателя ERR.

При этом глава Эстонии свою речь зачитала, облачившись в платье с изображением Антарктиды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Латвии Эгил Левитс выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в своей речи хвалил «победы» и «завоевания» собственной страны, не забывая порассуждать про «угрозу» со стороны России.

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Президент Литвы Гитанас Науседа посвятил также посвятил свою речь России и «угрозам», исходящим от РФ, обвинив Москву не только в «нападении» на Украину, но и Грузию и «агрессию» по отношению к другим странам.

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