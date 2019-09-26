Рига, , 16:53 — REGNUM Парламент Латвии сегодня, 26 сентября, утвердил новую концепцию национальной безопасности страны, сообщает портал латвийского общественного вещателя LSM. В новой концепции описывается семь главных угроз для страны: прямое военное вторжение, деятельность иностранных шпионов, угрозы информационной безопасности и киберпространства, в том числе и пропаганда и дезинформация в социальных сетях, внешние экономические угрозы, попытки внутренней дестабилизации, терроризм.

Главной угрозой в документе названа Россия. Также отмечается «повышение внимания» со стороны Китая.

«Если говорить о Латвии и Прибалтики, то мы никогда не были географическим местом, которое никого бы не интересовало. С одной стороны, это хорошо, потому что в мирное время сюда приезжают торговать и инвестировать. Но, с другой стороны, когда наступает кризис, мы становимся первыми, кто страдает. Мы полны решимости больше не допустить кризисов и быть к ним готовыми», — заявил в парламенте министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Его слова цитирует портал Mixnews.