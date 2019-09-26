Рига, 26 сентября 2019, 16:53 — REGNUM Парламент Латвии сегодня, 26 сентября, утвердил новую концепцию национальной безопасности страны, сообщает портал латвийского общественного вещателя LSM. В новой концепции описывается семь главных угроз для страны: прямое военное вторжение, деятельность иностранных шпионов, угрозы информационной безопасности и киберпространства, в том числе и пропаганда и дезинформация в социальных сетях, внешние экономические угрозы, попытки внутренней дестабилизации, терроризм.
Главной угрозой в документе названа Россия. Также отмечается «повышение внимания» со стороны Китая.