Симферополь, 26 сентября 2019, 16:51 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело о фальсификации избирательного процесса на одном из участков в Красногвардейском районе Крыма. Об этом журналистам 26 сентября сообщил председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.
Как сообщало ИА REGNUM, помимо этого, в Крыму из-за попытки фальсификации голосования и ряда ошибок со стороны одной из комиссий отменили результаты выборов на двух избирательных участках в Раздольненском районе и Железнодорожном районе Симферополя. Перевыборы должны пройти в декабре 2019 года.
Подробности: В Крыму отменили результаты выборов на двух избирательных участках