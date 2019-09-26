Ташкент, , 16:38 — REGNUM В Узбекистане 26 сентября 2019 года вступила в силу Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, принятая в Стокгольме 22 мая 2001 года, сообщает МИД Узбекистана.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана напоминает, что к настоящему времени 183 страны являются участниками конвенции.

«Целью данного международного договора является охрана здоровья населения и окружающей среды от воздействия стойких органических загрязнителей (СОЗ)», говорится в сообщении.

В соответствии с положениями конвенции стороны обязуются контролировать производство, импорт, экспорт, захоронение и использование СОЗ, также содействовать использованию наилучших доступных технологий и методов замещения существующих СОЗ.

«Участие Узбекистана в конвенции позволит улучшить экологическую ситуацию, связанную с СОЗ, предотвратить возможные негативные последствия для населения, окружающей среды, растительного и животного мира», сообщает МИД.