Венеция, Италия, , 16:27 — REGNUM Три правоцентристские партии Италии выразили готовность совместными силами противостоять проекту изменения закона о выборах и перехода на выборы парламента только по партийным спискам, передает Il Primato Nazionale в четверг, 26 сентября.

Региональные советы в тех провинциях, которые контролируются правоцентристами, готовы провести референдумы по этому вопросу, чтобы таким образом упредить возможную смену законодательства. Сейчас парламент Италии избирается по смешанной системе.

Представители одной из правоцентристских партий, «Братьев Италии», отметили также, что итальянское законодательство в части выборов нуждается в совсем других переменах: а именно — в том, чтобы формального главу государства, президента, избирали граждане, а не депутаты.