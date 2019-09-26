Ростов-на-Дону, , 16:23 — REGNUM Временный глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, назначенный исполняющим обязанности сити-менеджера в апреле текущего года, всё-таки подал документы на участие в конкурсе на пост градоначальника.

Всего на текущий момент поданы заявления от семи кандидатов на руководящий пост. Ожидается, что в ближайшее время будет подан ещё один пакет документов, сообщает портал donnews.ru.

Ранее Логвиненко отрицал, что подал документы на участие в конкурсе. Информация о его намерении вступить в борьбу появилась в ряде СМИ ещё 24 сентября.

ИА REGNUM напоминает, что прежний сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв сложил полномочия досрочно.

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