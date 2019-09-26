Флоренция, Италия, , 16:17 — REGNUM Прокуратура подозревает экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в причастности к организации неудавшегося покушения на журналиста Маурицио Костанцо в 1993 году, передает Sky в четверг, 26 сентября.

В мае 1993 года Костанцо удалось избежать гибели от взрыва заминированного автомобиля.

Как сообщалось ранее, расследование ведет прокуратура Флоренции. Берлускони является подследственным по делу об убийствах, совершенных мафией, его подозревают в причастности к заказу этих преступлений.

Читайте также: Сильвио Берлускони стал подследственным по делу об убийствах