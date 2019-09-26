Симферополь, , 16:15 — REGNUM Крымским властям нельзя повторять ошибок прошлого периода, когда чиновники считали себя самыми умными и не спрашивали людей. Об этом на своей странице в Facebook 26 сентября написал спикер крымского Госсовета Владимир Константинов.

«Мы в Госсовете постарались по каждому направлению сформировать команды, чтобы они работали в чёткой координации с правительством и муниципальными властями. Задача — качественно выстроить эту работу на законодательном, организационном и партийном уровнях. Власти нельзя повторять ошибок прошлого периода, когда чиновники считали себя самыми умными и не спрашивали людей. Без связи с избирателями на местах ничего нельзя делать», — отметил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в республики уже приступили к переформированию всех органов власти.

Об этом: В Крыму начали формировать новое правительство