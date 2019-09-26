Москва, , 16:14 — REGNUM Законопроект, направленный на гуманизацию наказания за участие в несанкционированных акциях, внес в Госдуму депутат от КПРФ Сергей Шаргунов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Так, предлагается считать уголовно наказуемым нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние совершено неоднократно (если это лицо ранее привлекалось к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП (более двух раз в течение ста восьмидесяти дней) и повлекло за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям.

В санкции статьи 212.1 УК РФ предлагается снизить размер штрафа, установив его от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (по действующей санкции размер штрафа составляет от 600 тыс. до 1 млн рублей); предлагается также снизить максимальной срок лишения свободы с пяти лет по действующей санкции до трёх лет.

В этой связи законопроектом также уточняются положения статьи 56 УК РФ об условиях назначения наказания в виде лишения свободы осужденному за преступление, предусмотренное статьёй 212.1 УК РФ.

«Такое наказание, как предложено в законопроекте, может быть назначено только при условии, что нарушение порядка организации либо проведения публичного мероприятия повлекло за собой утрату мероприятием мирного характера (если соответствующее нарушение не подпадает под признаки преступления, предусмотренного статьей 212 УК РФ — массовые беспорядки) или причинение либо реальную угрозу причинения существенного вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям, если без назначения данного вида наказания невозможно обеспечить достижение целей уголовной ответственности за преступление, предусмотренное статьей 212.1 УК РФ», — говорится в сопроводительных документах к законопроекту.