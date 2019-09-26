Екатеринбург, , 16:04 — REGNUM Непроверенная информация о возможной отставке чиновников мэрии Екатеринбурга лишь ухудшает производительность их работы. Об этом заявил мэр Александр Высокинский на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ответ на вопрос журналиста о потенциальной отставке заместителей (Алексея Бубнова, Дмитрия Баранова и Алексея Бирюлина) мэр призвал не распространять слухи. По мнению чиновника, это «снижает производительность команды».

Также Высокинский добавил, что его заместители не проработали и года в своих должностях. Чиновники должны пройти весь круг от планирования бюджета до его исполнения и подведения итогов, считает мэр. Если же у человека что-то не получается, но он в состоянии «расти», то такому чиновнику нужно помочь, подчеркнул градоначальник.

Напомним, ранее полиция провела обыски в мэрии Екатеринбурга в рамках расследования уголовного дела, в котором фигурирует первый вице-мэр Александр Ковальчик. Чиновника подозревают в возможном превышении полномочий во время его руководства в МУП «Водоканал».

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