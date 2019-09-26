Москва, , 16:00 — REGNUM Власти Киева должны перестать предпринимать попытки реабилитировать нацистов и их пособников и прекратить глумиться над историей. С таким призывом выступили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Призываем официальный Киев отказаться от порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей, а их заокеанских друзей прислушаться к голосу разума и не поддерживать подобные позорные мероприятия», — говорится в официальном комментарии департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, распространённом в преддверии годовщины трагедии в Бабьем Яру, когда в сентябре 1941 года нацистами были расстреляны десятки тысяч киевских евреев.

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В ведомстве с сожалением отметили регулярные попытки подмены исторических понятий, предпринимаемые на Украине.

«Особенно «ударно» на этом направлении трудился директор так называемого Украинского института национальной памяти, который поставил на поток фабрикацию исторических фальшивок, в том числе оправдывающих членов Украинской повстанческой армии (организация, деятельно которой запрещена в РФ), называя их борцами за независимость. Владимир Вятрович ушёл, но дело его продолжает жить», — отметили в МИД РФ.

В качестве примера приводится выставка, организованная в начале сентября ко дню независимости Украины в киевской еврейской библиотеке имени Шварцмана. В рамках экспозиции демонстрировались книги и экспонаты в честь нацистских коллаборантов и организаторов еврейских погромов Степана Бандеры и Андрея Мельника, которых на современной Украине пытаются уравнять с жертвами нацизма.

Ещё один вопиющий случай — установка в августе 2019 года на еврейском кладбище в городе Самбор Львовской области памятника членам ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), участвовавшим в убийствах евреев.

«Указанные случаи являются ярким примером подмены понятий и реабилитации пособников нацизма, — подчеркнули в дипмиссии. — Попытки уравнять жертв нацизма и их убийц не имеют ничего общего с толерантностью и примирением».

В МИД назвали подобные действия «кощунством над памятью погибших», заслуживающим резкого и всеобщего осуждения.

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