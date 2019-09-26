Киев, , 16:05 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин намерен через суд отменить своё увольнение, сообщило 26 сентября издание «Украинская правда».

2 сентября экс-чиновник вновь обратился в суд с требованием пересмотреть предыдущее решение и признать его отставку незаконной.

На этот раз Шокин рассчитывает на другое решение суда в силу «вновь открывшихся обстоятельств». О чём именно идёт речь, он не уточнил.

Рассмотрение дела назначено на 3 октября, но адвокат экс-генпрокурора попросили его перенести.

Напомним, Шокин уже подавал в суд на экс-президента Украины Петра Порошенко в марте 2017 года, однако проиграл. Он утверждал, что процедура увольнения не была соблюдена, а заявление об отставке было написано под психологическим давлением.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп упомянул историю с Шокиным во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стенограмма беседы была опубликована накануне.

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