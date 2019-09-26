Киев, , 15:58 — REGNUM Экс-премьер-министр Украины, лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступает категорически против продажи сельскохозяйственной земли и предостерегает президента Владимира Зеленского от «трагической ошибки».

Юлия Тимошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом она заявила на брифинге сегодня, 26 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Она заявила, что земельный вопрос — самый важный, и разрешение на открытие рынка земли надо спросить у народа Украины.

«Готов ли народ Украины распродать свою территорию во время войны? И готов ли народ Украины отдать прибыль, которую рождает наша земля, иностранным большим монопольным корпорациям?», — задалась политик вопросом.

По словам Тимошенко, «Батькивщина» предлагает парламенту несколько законодательных инициатив — законопроект «О проведении всеукраинских референдумов по народной инициативе», а также изменения в Земельный кодекс, по которому решение о судьбе украинской земли можно будет принимать только после проведения референдума.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сам Зеленский призвал украинцев не верить в «страшилки» о продаже земли, но при этом признал, что вопрос рынка земли «очень чувствительный» и требует широкого и публичного обсуждения.

«Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами, — это бред… Земля — это собственность граждан, но у них, наконец, должно появиться не гибридное, а полноценное право собственности на свою родную землю», — заявил президент.

Правительство Украины 25 сентября утвердило основной законопроект о продаже земли и передало его на рассмотрение Рады.