Киев, , 15:55 — REGNUM В четверг, 26 сентября, украинский совет по телерадиовещанию лишил цифровых лицензий телеканал 112. Канал сможет (пока) продолжать вещание в кабельных сетях, но часть аудитории он в любом случае потеряет.

Решение утверждено по формальным признакам. Канал вещает в регионах через свои дочерние компании, те не производят собственный продукт, а ретранслируют один и тот же сигнал, что является нарушением условий лицензии. Изменить условия по просьбе компании власти отказались, а потом «увидели» нарушение и приняли меры.

Реальной причиной отъема лицензии стала оппозиционность канала, принадлежащего соратникам Виктора Медведчука. Новые власти Украины, эти новые люди со свежими лицами, не хотят слушать по телевизору о необходимости выполнять Минские соглашения. Зато они хотят сделать главным каналом страны 1+1 Игоря Коломойского.

При Петре Порошенко с неугодными власти украинскими СМИ боролись громко, привлекая к этому делу дрессированных нацистов. При коллективном Зеленском борются тихо, с полным соблюдением формальностей. А это, как говорится, две большие разницы.

Украинские наблюдатели предполагают, что 112 станет лишь первой ласточкой на пути расширения пространства свободы слова на Украине. Следующие на очереди — все остальные оппозиционные телеканалы, Newsone, ZIK и «Наш».

Победив своих избирателей на весенних президентских выборах пустым пиаром и антирейтингом Порошенко, новые украинские власти зачищают политическое пространство куда эффективнее, чем это делал Порошенко, и без визга.

Вот и вся разница между временами пятого и шестого президентов Украины.