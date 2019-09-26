Москва, , 15:55 — REGNUM Законопроект, направленный на упрощение вовлечения в оборот иностранных лекарственных препаратов, намерены внести в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Думаю, пора прислушаться к предложениям антимонопольной службы, экспертных и пациентских организаций. Если лекарство прошло клинические испытания за рубежом по международным стандартам, если оно используется в развитых странах не менее 10 лет, от затяжных дополнительных исследований можно отказаться. Мы разработаем соответствующие поправки и предложим коллегам в Госдуме и правительстве обсудить этот подход», — сообщил парламентарий.

Сейчас иностранные препараты для регистрации должны проходить процедуру клинических испытаний в России, которая занимает от двух до семи лет. В большинстве стран такие локальные исследования не проводятся, при регистрации учитываются данные международных испытаний.

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