Ташкент, , 15:54 — REGNUM 25 сентября в Ташкенте прошло второе заседание корейско-узбекской рабочей группы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, представители двух стран обсудили пути сотрудничества в области энергетики, инвестиций, промышленности и здравоохранения.

В частности, стороны обсудили строительство завода в Шуртанском газохимическом комплексе, модернизацию Бухарского нефтеперерабатывающего завода, строительство завода по переработке метанола в олефины (МТО), а также соглашение о свободной торговле, вступление Узбекистана в ВТО, трудности, с которыми могут столкнуться южнокорейские компании при выходе на рынок Узбекистана.

Также стороны договорились запустить корейско-узбекский текстильный технопарк, создать платформу электронной торговли и центр химических технологий, а также укрепить сотрудничество в области космической деятельности.

Кроме того, представители Южной Кореи и Узбекистана договорились содействовать сотрудничеству в области здравоохранения путем активизации деятельности совместного центра и создания рабочей группы в данном секторе.

Известно, что в тот же день состоялся корейско-узбекский форум по сотрудничеству в области цифрового здравоохранения, в котором приняли участие около 250 человек, включая представителей власти, компаний и медицинских учреждений.

Напомним, что первое заседание совместной рабочей группы состоялось в июне текущего года.