Киев, , 15:47 — REGNUM Украинские депутаты удивлены тем, что офис президента Зеленского не опубликовал стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа с главой Украины одновременно с Белым домом.

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом заявил сегодня, 26 сентября, народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соответственно, депутат предлагает главе офиса Зеленского исправить эту оплошность.

«Прошу предоставить официальный украинский перевод полного текста стенограммы телефонного разговора между президентами Украины и США, который состоялся 25 сентября», — говорится в его запросе.

ИА REGNUM напоминает, что это не первая реакция украинских парламентариев на содержание разговора Трампа и Зеленского. В частности предполагается, чтов Раду вызовут генерального прокурора Руслана Рябошапку — для пояснений в свете высказывания президента о том, что «генпрокурор — стопроцентно мой человек».