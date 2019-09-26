Бишкек, 26 сентября 2019, 15:44 — REGNUM Основные критерии оценки работы местных властей назвал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями Джети-Огузского района Иссык-Кульской области республики, сообщили 26 сентября в пресс-службе главы государства.
По его словам, качество работы местных властей определяется эффективностью реализации проектов по обеспечению чистой водой, развитию ирригации, цифровизации социальных объектов, привлечению инвестиций и созданию рабочих мест.
Жээнбеков также призвал активнее мобилизовать соотечественников, проживающих за рубежом, и привлекать их для развития сёл.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прибыл с рабочим визитом в Иссык-Кульскую области республики. Глава государства встретился с местными жителями и обсудил вопрос развития школ.
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