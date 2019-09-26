Бишкек, , 15:40 — REGNUM Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков выступил на ежегодной министерской встрече группы стран, не имеющих выхода к морю, проходившей в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба киргизского МИДа.

Глава внешнеполитического ведомства республики отметил, что расширение географии международных автомобильных и железных дорог, а также появление новых логистических центров и транспортных терминалов является для Киргизии одним приоритетных направлений.

По словам чиновника, Киргизия заинтересована увеличении транзита через ее территорию. В качестве примера Айдарбеков привел проект по строительству железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан.

Подводя итог, министр иностранных дел подчеркнул, что реализация этого и других подобных проектов поспособствует развитию торговли не только между странами Туркестана, но и всего Евразийского региона.

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