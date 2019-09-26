Оренбург, , 15:38 — REGNUM Из Оренбургской области осенью 2019 года на службу в армию должны отправить 2357 новобранцев. Это на 400 человек больше, чем плановый показатель весеннего призыва, отметил заместитель председателя призывной комиссии Оренбургской области Андрей Буданов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Оренбурга.

«На осень 2019 года нормы призыва возросли на 400 человек, и я не сомневаюсь, что с этой нагрузкой мы успешно справимся», — сказал Буданов.

Отметим, план, установленный штабом Центрального военного округа, на весенний призыв составлял 1914 человек. В апреле-июне 2019 года на военную службу отправлено 1956 призывников.