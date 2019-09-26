Киев, 26 сентября 2019, 15:40 — REGNUM Переговоры Украины с Международным валютным фондом (МВФ) находятся в «активной фазе», сообщили 26 сентября в пресс-службе правительства Украины.
В пресс-службе напомнили, что в данный момент для Украины продолжает действовать 14-месячная программа кредитования в режиме stand-by, призванная обеспечить стабильность экономики страны в период президентских и парламентских выборов.
Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Украина и МВФ не смогли согласовать новую программу дальнейшего сотрудничества, поэтому представители МВФ якобы покидают страну без какого-то окончательного решения.