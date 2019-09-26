Ашхабад, , 15:30 — REGNUM Свыше 8000 человек, ранее не имевших гражданства, но проживавших на территории Туркмении, получили туркменские паспорта за последние несколько лет. Об этом заявила координатор ООН Елена Панова на церемонии вручения паспортов в миграционной службе страны.

Представитель международной организации отметила, что это является вкладом Туркмении в достижение целей устойчивого развития, описанных ООН.

В свою очередь глава миграционной службы Туркмении Мерген Гурдов проинформировал участников мероприятия о том, что туркменские власти недавно разработали и одобрили национальный план по сокращению количества лиц без гражданства на 2019 — 2024 годы.

Читайте также: Гражданство Туркмении получили 863 человека