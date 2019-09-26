26 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Страны с таким названием нет ни на карте мира, ни на глобусе Украины. Но она есть! И новости из нее будоражат половину настоящего глобуса.

Яков Рудь, , 15:29 — REGNUM Хоть ZE-ландия и не значится ни на одной из известных человечеству географических карт, она всё-таки существует и возникла отнюдь не на пустом месте.

Разыскивается народ Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Когда ZE-люди во главе с самым главным ZE взяли на Украине власть в свои руки уже не формально, а вполне реально, большинство украинцев всё еще пребывало в состоянии глубокой эйфории, навеянной предвыборными ожиданиями скорого наступления новой — лучшей — жизни. Улучшение напрямую связывалось с приходом во власть новых людей. Ну просто совсем-совсем новых. Настолько новых, что просто, как говорят в Киеве на Подоле, пробы негде ставить. О том, что новизна состоит в замене одних политиков, депутатов и чиновников со специфическими интересами, редко совпадающими с интересами национальными и тем более с общественными, на других политиков, депутатов и чиновников с теми же и такими же интересами, никому задумываться не хотелось. Вот и не задумались. А, не задумавшись, понаставили крестиков да галочек в листочках под громким названием «избирательный бюллетень» и… И остались один на один со столь желанной сердцу почти трех четвертей граждан, имеющих право избирать и быть избранными, новизной.

Впрочем, какая уж тут новизна! Вся «зеленая» новизна на поверку оказалась не то что хорошо забытым, а даже не успевшим уйти в забытье старым. Придя к власти на гребне жесткого и категоричного отрицания статус-кво в стране, погруженной в Pax Roshen, В. Зеленский и его люди на следующее же утро после занятия властных кабинетов стали как две капли воды похожи на предшественников. Практически во всем, начиная от внешней политики и заканчивая вопросами науки, культуры, образования, вероисповедания и пр., и пр. Новые кадры тоже новизной не отличались. Те же чиновники, только «в профиль»: помоложе, позадиристее да поближе к Соросу и прочим физическим и юридическим благодетелям из-за «бугра».

В общем, типичные «западники». Именно этим словом обозначил нового генерального прокурора Украины президент В. Зеленский, желая представить его в выгодном свете в глазах президента Д. Трампа. Какие же в таком случае могут быть сомнения в новизне нынешней украинской власти? П. Порошенко тоже был «западником» и всю свою каденцию из кожи вон лез, чтобы еще больше усилить эту свою черту.

Не сдали в архив в Киеве и антироссийскую риторику и политику — обязательный атрибут украинской власти после Майдана. Удивляться очередному украинскому парадоксу новизны без новизны вряд ли стоит: получив во власти формально новую команду, Украина осталась в прежнем формате страны-клиента и режиме внешнего управления. От внешнего влияния она не освободилась, ее собственные национальные интересы как не были приоритетом государственного развития, так и не стали им.

Когда президент Эстонии К. Кальюлайд публично сетует на то, что Украина, получая много лет от Европы одни и те же советы, не исполняет их, оставаясь коррумпированной страной с олигархической экономикой, она вольно ли или невольно уводит разговор в сторону от главного. Все советы Европы и коллективного Запада под предводительством США направлены на окончательный отрыв Украины от России. Много в этом плане уже, увы, удалось сделать и достичь. Для того, однако, чтобы такой отрыв приобрел необратимый характер, Украине надо сломать хребет, лишив ее остатков самобытности и самодостаточности, искоренив у ее жителей их исконную, традиционную идентичность.

До этого еще далеко. Вот и волнуются лидеры больших и малых стран самой демократической части нашего несовершенного мира. А тут еще Россия своим поведением усиливает их волнения. Мало того, что не сдается и не разваливается под санкциями со стороны США и Европы, так еще и движется вперед, шаг за шагом отвоевывая позиции в мировой политике, утраченные в 1990-е годы. Когда очередная власть в Киеве задумается над этим и связанными с этим вещами не по-детски, а по-взрослому, вот тогда и придет время помечтать о новой Украине.

Киев