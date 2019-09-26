Москва, 26 сентября 2019, 15:29 — REGNUM Украинская певица Светлана Лобода, прекратившая концертную деятельность в родной стране из-за многочисленных угроз, рассчитывает, что сможет возобновить выступления на Украине благодаря президенту Владимиру Зеленскому. Об этом она заявила 25 сентября в интервью Ксении Собчак, опубликованном наYouTube.
Певица сообщила, что испытывает тёплое отношение к президенту Украины и верит, что он сможет завершить «агрессивное время», царившее на Украине последние годы.
Она также добавила, что верит в возможность приехать на Украину с большим концертом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее концерты Лободы на Украине неоднократно срывались из-за угроз разного рода «патриотов и активистов».
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