Москва, , 15:29 — REGNUM Украинская певица Светлана Лобода, прекратившая концертную деятельность в родной стране из-за многочисленных угроз, рассчитывает, что сможет возобновить выступления на Украине благодаря президенту Владимиру Зеленскому. Об этом она заявила 25 сентября в интервью Ксении Собчак, опубликованном наYouTube.

Певица сообщила, что испытывает тёплое отношение к президенту Украины и верит, что он сможет завершить «агрессивное время», царившее на Украине последние годы.

«Я очень надеюсь, что Владимир Зеленский, в силу того, что он творческий человек, он всё же как-то всё наладит. У меня к нему очень тёплое отношение. Я в него верю», — рассказала Лобода.

Она также добавила, что верит в возможность приехать на Украину с большим концертом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее концерты Лободы на Украине неоднократно срывались из-за угроз разного рода «патриотов и активистов».

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