Тбилиси, 26 сентября 2019, 15:17 — REGNUM Депутат от оппозиции парламента Грузии Акаки Бобохидзе прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном возобновлении прямых авиарейсов между Грузией и Россией. По словам Бобохидзе, Россия осознала, что не достигла своей цели, введя санкции в адрес Тбилиси. Об этом 26 сентября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.
Депутат утверждает, что власти Грузии должны сделать все, чтобы страна была менее зависимой от России. При этом, считает Бобохидзе, в Грузии нет русофобии, однако в стране есть антиоккупационный настрой. Депутат утверждает, российскому министру не следует удивляться тому, что у Грузии непростые отношения с Москвой, «оккупировавшей» грузинские территории.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что считает возможным возобновить прямое авиасообщение с Грузией, приостановленное по инициативе российской стороны с июля 2019 года.
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