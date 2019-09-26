Тбилиси, , 15:17 — REGNUM Депутат от оппозиции парламента Грузии Акаки Бобохидзе прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном возобновлении прямых авиарейсов между Грузией и Россией. По словам Бобохидзе, Россия осознала, что не достигла своей цели, введя санкции в адрес Тбилиси. Об этом 26 сентября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

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Россия воздержалась от санкций только по одной причине: это стало бы болезненным для нашей экономики, но не смертельным, и она осознала, что этим не достигнет своей цели. Наоборот, еще сильнее отдалится от Грузии.

Депутат утверждает, что власти Грузии должны сделать все, чтобы страна была менее зависимой от России. При этом, считает Бобохидзе, в Грузии нет русофобии, однако в стране есть антиоккупационный настрой. Депутат утверждает, российскому министру не следует удивляться тому, что у Грузии непростые отношения с Москвой, «оккупировавшей» грузинские территории.

Население Грузии никогда не будет радо оккупанту, независимо от государства. Лавров не должен удивляться этому, потому что причина не в нас, а в действиях России. Россия пойдет на все меры, которые причинят Грузии боль. Надеюсь, грузинское население никогда не смирится, и оккупация закончится.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что считает возможным возобновить прямое авиасообщение с Грузией, приостановленное по инициативе российской стороны с июля 2019 года.

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