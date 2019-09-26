Париж, , 15:17 — REGNUM Жак Ширак, который возглавлял Пятую Республику с 1995 по 2007 год, мог похвастаться одной из самых продолжительных политических карьер в Европе (более 40 лет) — он был дважды президентом Франции, дважды премьер-министром и в течении 18 лет занимал пост мэра Парижа.

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Несмотря на то, что его пребывание на посту президента страны было отмечено бездействием и политическим застоем, и он ушёл со своей должности, оставив Францию столь же разделённой и борющейся с растущим долгом, неравенством и безработицей, он останется одним из любимых политиков Франции, пишет The Guardian. Ширака будут помнить на международном уровне за то, что он возглавил сильную оппозицию Франции по вторжению США в Ирак в 2003 году, когда рейтинги одобрения его антивоенной позиции в стране взлетели до 90%.

Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года в Париже. Он был единственным ребёнком в семье после смерти своей сестры. Молодой Ширак сначала учился в Коррезе, а затем в Париже, в лицее Луи-Ле-Гран, где он получил степень бакалавра в 1950 году. Затем поступил в университет.

Осенью 1954 года Ширак поступает в Национальную школу управления. С 1956 по 1957 годы его учеба прервана военной службой. Он вызвался уехать в Алжир, где получил ранение и в декабре 1957 года был удостоен звания лейтенанта.

Его политическая биография началась в 1962 году, когда французский премьер-министр Жорж Помпиду назначил молодого активиста начальником личного штаба. На этом посту Ширак зарекомендовал себя человеком, способным достичь цели любой ценой, и получил прозвище «Бульдозер». Он сыграл большую роль в избирательной кампании Шарля де Голля в 1965 году.

Будучи руководителем одной из ведущих держав, Ширак выступал за социально ответственную экономическую политику. В 2007 году Ширак объявил, что не будет баллотироваться на третий президентский срок. Подводя итоги правления, многолетний лидер отметил, что «вся его жизнь была посвящена служению родной стране и миру». Преемником Жака на посту главы Франции стал руководитель «Союза за народное движение» Николя Саркози.

Бывший президент Франции скончался 26 сентября в возрасте 86 лет. В течение нескольких лет он страдал от потери памяти, которая, как говорят, была связана с формой болезни Альцгеймера или с перенесённым инсультом.