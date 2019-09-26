Бишкек, , 15:16 — REGNUM Для работающих с населением государственных служащих нужно организовать уроки этики, на которых их бы научили вежливо общаться с гражданами. Об этом на заседании парламента Киргизии заявил депутат Дастан Бекешев, пишет «Kaktus.media».

»Госслужащие должны вести себя этично, не ругаться с гражданами, не оскорблять их, не вести себя как царьки», — подчеркнул народный избранник.

При этом парламентарий посетовал на коррупцию, распространенную среди мелких чиновников.

Так, по словам Бекешева, госслужащий вежливо относится к посетителю, который преподнес ему 500 сомов (460 рублей), а заплатившего 1 000 сомов (920 рублей) — обслужит вне очереди.