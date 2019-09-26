Минск, , 15:17 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Россия никогда не позволит себе «захват Украины», если последняя сама не начнет с Россией войну. Такое заявление он сделал 26 сентября на встрече с представителями СМИ Украины в Минске.

«Я абсолютно убежден, что Россия никогда не позволит себе захватить Украину, если вы, конечно, войну не начнете», — заявил Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент на встрече с представителями СМИ Украины в Минске заявил, что Белоруссия не опасается за свои суверенитет и независимость при развитии интеграционных процессов с Россией в рамках союзного государства.